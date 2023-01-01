Описание

Специальная серия для камер Sony а (a7, a9). Оригинальная форма площадки обеспечивает улучшенное сцепление и предотвращает проворот камеры вокруг штативной оси. Конечно, штатив также напрямую совместим с площадками типа Arca Swiss, что позволяет без проблем устанавливать тяжелые линзы на лапку штативного адаптера. Для использования с другими камерами достаточно приобрести другую площадку.

Gitzo Traveler – штативы премиум-класса, отличающиеся исключительной компактностью и низким весом при впечатляющей безопасной нагрузке (10 кг). Это идеальные штативы для путешествия хоть на самый край земли. Ноги и центральная штанга выполнены из многослойного карбонового волокна, металлические элементы - из магниевого сплава. Несмотря на легкость, они очень устойчивы, а карбоновое волокно дополнительно гасит вибрации (например, от проходящего рядом транспорта). Технология Carbon eXact обеспечивает максимально плотное сочленение секций. В походном положении ножки складываются на 180°, обеспечивая компактность и комфорт.

Отдельного упоминания заслуживает шаровая головка GH1382TQD. Специальное фирменное покрытие Gitzo WS₂ (на основе дисульфида вольфрама) обеспечивает исключительную плавность вращения шара, позволяющую кадрировать снимок с максимальной точностью и минимальным напряжением сил. Покрытие не требует смазки, поэтому головка не загрязняется и сохраняет плавность даже после многих лет использования. За панорамное вращение камеры отвечает отдельная рукоятка. Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять камеру по горизонту.

Элегантное сочетание черного, серебристого и серого цвета подчеркивает высокий стиль. В комплекте идет ремень из натуральной итальянской кожи.