Штатив Gitzo Traveler kit α для камер Sony α (GK1545TA)
Код товара : УТ-00028387
Артикул : GK1545TA
109 990 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, GH1382TQD
Материал
карбон eXact, магниевый сплав
Максимальная высота
165 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
141
Максимальная нагрузка
25°, 82°
Длина в сложенном положении
43 см
Диаметр ног
14.7, 18.2, 21.7, 25.3 мм
Физические характеристики
Вес
1430 г (включая головку, 390 г)
Вес (брутто), г
1.430
Описание
Специальная серия для камер Sony а (a7, a9). Оригинальная форма площадки обеспечивает улучшенное сцепление и предотвращает проворот камеры вокруг штативной оси. Конечно, штатив также напрямую совместим с площадками типа Arca Swiss, что позволяет без проблем устанавливать тяжелые линзы на лапку штативного адаптера. Для использования с другими камерами достаточно приобрести другую площадку.
Gitzo Traveler – штативы премиум-класса, отличающиеся исключительной компактностью и низким весом при впечатляющей безопасной нагрузке (10 кг). Это идеальные штативы для путешествия хоть на самый край земли. Ноги и центральная штанга выполнены из многослойного карбонового волокна, металлические элементы - из магниевого сплава. Несмотря на легкость, они очень устойчивы, а карбоновое волокно дополнительно гасит вибрации (например, от проходящего рядом транспорта). Технология Carbon eXact обеспечивает максимально плотное сочленение секций. В походном положении ножки складываются на 180°, обеспечивая компактность и комфорт.
Отдельного упоминания заслуживает шаровая головка GH1382TQD. Специальное фирменное покрытие Gitzo WS₂ (на основе дисульфида вольфрама) обеспечивает исключительную плавность вращения шара, позволяющую кадрировать снимок с максимальной точностью и минимальным напряжением сил. Покрытие не требует смазки, поэтому головка не загрязняется и сохраняет плавность даже после многих лет использования. За панорамное вращение камеры отвечает отдельная рукоятка. Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять камеру по горизонту.
Элегантное сочетание черного, серебристого и серого цвета подчеркивает высокий стиль. В комплекте идет ремень из натуральной итальянской кожи.