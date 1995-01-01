Штатив Gitzo Mountaineer GT1542 1 серии – это легкий 4-секционный штатив из карбона, который отлично поддерживает зеркальные камеры с объективами вплоть до 200 мм. Этот профессиональный штатив снабжен штангами Carbon eXact из упругого высокомодульного углепластика (HM Carbon), более жесткими и толстыми, чем раньше (диаметр верхней части ноги 25,3 мм). Это делает этот штатив более устойчивым и прочным, чем другие продукты в аналогичной категории на рынке, при этом он остается очень легким.

Gitzo GT1542 весит всего 1,28 кг, достигает высоты 159 см и складывается до 54 см. Этот штатив может быть идеальным выбором для требовательных профессиональных фотографов, которым нужна высокая устойчивость и надежная поддержка во время съемок на удаленных локациях.

Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, позволяя фотографам запечатлевать самые разные перспективы, в том числе от самой земли. Колонна также переворачивается на 180° для съемки макро. Четырехсекционные ноги Gitzo GT1542 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание внутрь пыли и грязи. Крестовина штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком для балласта на центральной колонне, что повышает устойчивость при необходимости. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 ''и 3/8'' на верхнем диске.