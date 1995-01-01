Штатив Gitzo GT0542 из карбона - это тщательно спроектированный штатив с четырьмя секциями, самый компактный в линейке Mountaineer, складывается до всего 48 см. Этот профессиональный штатив снабжен штангами Carbon eXact с упругим высокомодульным углепластиком (high modulus carbon fiber) на всех участках ноги. Нижняя часть ноги имеет диаметр 11,2 мм - на 40% больше, чем у предшественника, - что делает этот штатив жестче и прочнее. Gitzo GT0542 весит всего 1,12 кг и раскладывается до 137 см.

Быстроходная центральная колонна с двусторонним механизмом легко снимается, позволяя снимать от уровня земли. Четырехсекционные ноги Gitzo GT0532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание внутрь пыли и грязи. Крестовина штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для крепления балласта при необходимости. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью винтового двустороннего крепления 1/4 ''и 3/8'' на верхнем диске.