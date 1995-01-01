Выравнивающая база Gitzo Systematic GSLVLS позволяет быстро и точно исправить крен камеры при установке штатива на неровной поверхности. Наиболее актуальна для 2D-головок, не имеющих функции поперечного наклона (карданные головки, жидкостные видеоголовки и так далее). Головка крепится к выравнивающей базе стандартным винтом 3/8"-16, а боковой рычаг позволяет дополнительно затянуть винт, чтобы головка зафиксировалась максимально плотно.

Для установки GSLVLS на штатив системы Gitzo Systematic необходимо использовать адаптер с чашей 75 мм: GS3321V75 для штативов серий 3 и 4 или GS5321V75 – для штативов серии 5. Эти адаптеры продаются отдельно.

Модель GSLVLS заменяет собой предыдущую модель GS3121LVL: она более легкая и эргономичная. База изготовлена из легкого алюминиевого сплава.