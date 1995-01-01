Телескопическая центральная колонна Gitzo Systematic GS5513XLS является аксессуаром для штатива, предназначенным для профессиональных фотографов, которым требуется максимальная высота XL. Эта сверхдлинная телескопическая скользящая центральная колонна из карбона делает штативы на 2 м выше, что открывает уникальные перспективы. Она обеспечивает наибольший подъем и быструю настройку по высоте при сохранении безопасности оборудования и минимальном дополнительном весе к собранному штативу.

Эта скользящая колонна из углепластика совместима со штативами Systematic серии 5. Она быстро и легко скользит на штативе и поворачивается для фиксации на месте. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной.

GS5513XLS оснащена высококачественными штангами Carbon eXact и системой замков G-lock Ultra для удлинения и блокировки телескопической колонны (тот же механизм, что использован в штативах Gitzo) и литым верхним диском и нижним крюком, чтобы при необходимости добавить дополнительный вес. GS5513XLS заменяет GS5511XLS.