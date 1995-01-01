Центральная колонна Gitzo GS5513XLS
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Характеристики
Описание
Телескопическая центральная колонна Gitzo Systematic GS5513XLS является аксессуаром для штатива, предназначенным для профессиональных фотографов, которым требуется максимальная высота XL. Эта сверхдлинная телескопическая скользящая центральная колонна из карбона делает штативы на 2 м выше, что открывает уникальные перспективы. Она обеспечивает наибольший подъем и быструю настройку по высоте при сохранении безопасности оборудования и минимальном дополнительном весе к собранному штативу.
Эта скользящая колонна из углепластика совместима со штативами Systematic серии 5. Она быстро и легко скользит на штативе и поворачивается для фиксации на месте. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной.
GS5513XLS оснащена высококачественными штангами Carbon eXact и системой замков G-lock Ultra для удлинения и блокировки телескопической колонны (тот же механизм, что использован в штативах Gitzo) и литым верхним диском и нижним крюком, чтобы при необходимости добавить дополнительный вес. GS5513XLS заменяет GS5511XLS.