Экстрадлинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC Quick Release Plate Extra-Long C из алюминия является аксессуаром для штатива, разработанным специально для съемок в условиях дикой природы, спорта и активных событий. Она позволяет фотографам отлично сбалансировать свое оборудование на штативе для абсолютно точной съемки.

Она станет идеальной парой для любой головы Gitzo, совместимой с быстросъемными площадками C-профиля. Площадка GS5370XLC Extra-Long C-профиля включает в себя 2 крепежных винта 1/4'' и 3/8''. Наличие двух винтов для каждого размера крепления отлично подходит прежде всего для длинных площадок, когда используется тяжелое оборудование или длиннофокусные объективы.