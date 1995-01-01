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Штативная площадка Gitzo GS5370DR для D-профиля

  • GS5370DR для D-профиля
  • GS5370DR для D-профиля
  • GS5370DR для D-профиля
Код товара:УТ-00071906
Артикул:GS5370DR

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Gitzo GS5370DR – площадка стандартного размера D-профиля (совместима с Arca-Swiss), дополненная двумя резиновыми полосками, которые обеспечивают максимальное сцепление и надежность крепления. Площадка идеально подходит для небольших легких камер. Она имеет один 1/4'' винт для камеры (и 1/4”- 3/8” адаптер), который можно затянуть вручную, используя монету или прилагаемый шестигранный ключ. Этот аксессуар для головы специально разработан для простого использования, независимо от местоположения фотографа и наличия у него каких-либо дополнительных инструментов.

Характеристики:

  • Материал: алюминий, резина, сталь
  • Размеры: 1.15 х 5 х 7 см
  • Вес: 70 г