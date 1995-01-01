Gitzo GS5370DR – площадка стандартного размера D-профиля (совместима с Arca-Swiss), дополненная двумя резиновыми полосками, которые обеспечивают максимальное сцепление и надежность крепления. Площадка идеально подходит для небольших легких камер. Она имеет один 1/4'' винт для камеры (и 1/4”- 3/8” адаптер), который можно затянуть вручную, используя монету или прилагаемый шестигранный ключ. Этот аксессуар для головы специально разработан для простого использования, независимо от местоположения фотографа и наличия у него каких-либо дополнительных инструментов.

Характеристики: