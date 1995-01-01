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Адаптер Gitzo GS5321V100 для видеоголовки 100 мм

Код товара:УТ-00049793
Артикул:GS5321V100

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

100 мм полусфера Gitzo GS5321V100 является аксессуаром, который позволяет использовать любые штативы Gitzo Systematic 5 серии (и алюминиевые штативы 4 серии) со штативными головками с чашевидным основанием диаметром 100 мм. Эти головы обычно предназначаются для видеографии, но они также популярны у фотографов, которые используют длиннофокусные телеобъективы. Адаптер GS5321V100 совместим с предохранительной функцией Safety Catch обновленного штативного семейства Systematic, что обеспечивает безопасность и защиту от случайных опрокидываний даже во время смены центральных компонентов. Эта модель сделана из алюминия и весит 226 грамм.