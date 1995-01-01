Центральная скользящая колонна из карбона для штативов Systematic серии 2, 3 и 4 позволяет увеличить высоту расположения камеры без значительного увеличения веса. Легко устанавливается и фиксируется без дополнительных инструментов, с помощью поворотного механизма. простым поворотом. При использовании с новыми штативами Systematic с кнопкой безопасности специальный предохранитель предотвращает выпадение колонны, даже если вы забыли ее закрыть. Колонна GS3513S оснащена новейшими компонентами, включая литой верхний диск и крюк для дополнительного веса. Она заменяет в производстве предыдущую модель GS3512S.

Высота: 45 см

Диаметр: 11 см.

Вес: 0.48 кг

Материал: углепластик