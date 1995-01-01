Центральная колонна Gitzo GS3513S для Systematic 2, 3 и 4
Код товара:УТ-00038725
Артикул:GS3513S
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараЦентральные колонны
Описание
Центральная скользящая колонна из карбона для штативов Systematic серии 2, 3 и 4 позволяет увеличить высоту расположения камеры без значительного увеличения веса. Легко устанавливается и фиксируется без дополнительных инструментов, с помощью поворотного механизма. простым поворотом. При использовании с новыми штативами Systematic с кнопкой безопасности специальный предохранитель предотвращает выпадение колонны, даже если вы забыли ее закрыть. Колонна GS3513S оснащена новейшими компонентами, включая литой верхний диск и крюк для дополнительного веса. Она заменяет в производстве предыдущую модель GS3512S.
- Высота: 45 см
- Диаметр: 11 см.
- Вес: 0.48 кг
- Материал: углепластик