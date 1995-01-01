Пузырьковый уровень Gitzo GLEVEL2



Код товара: УТ-00049791 Артикул: GLEVEL2 Код товара: УТ-00049791 Артикул: GLEVEL2 Тип аксессуара Другое Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Другое Описание Высокоточный пузырьковый уровень для штатива крепится к основанию центральной колонны штативов Gitzo серии 2. Помогает достичь более высокой точности позиционирования, если штатив не оснащен аналогичным уровнем изначально. Видео Наш обзор

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