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Пузырьковый уровень Gitzo GLEVEL2

Код товара:УТ-00049791
Артикул:GLEVEL2

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Высокоточный пузырьковый уровень для штатива крепится к основанию центральной колонны штативов Gitzo серии 2. Помогает достичь более высокой точности позиционирования, если штатив не оснащен аналогичным уровнем изначально.