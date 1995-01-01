Штатив из углеродного волокна с головкой типа Arca обеспечивает грузоподъемность 30 кг. Имеет максимальную высоту 168,5 см, вес 30 кг. Удобство хранения и транспортировки при длине в сложенном виде 75,4 см. Шаровая головка, совместимая с Arca, имеет покрытие из дисульфида вольфрама, которое обеспечивает плавное движение шарика, сводя к минимуму залипание и скольжение, и оснащена фиксатором рычага, который затягивается на входящей в комплект быстроразъемной пластине. Пузырьковый уровень помогает поддерживать прямые горизонты при съемке, а диск управления трением встроен в большую ручку блокировки, чтобы обеспечить точный баланс веса камеры и объектива. Кроме того, комплект ножек включает запатентованную 6-кратную углеродистую точную трубку Gitzo, обеспечивающую максимальную жесткость при сохранении ее веса до абсолютного минимума.