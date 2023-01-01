Штатив Gitzo GK5543LS-83LR, Systematic Kit Series 5, с шаровой головкой
Код товара : УТ-00056620
Артикул : GK5543LS-83LR*
159 990 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Прочие особенности
Страна производства
Италия
Характеристики
Головка
шаровая
Максимальная высота
168.5 см
Пузырьковый уровень
На площадке
Высота со сложенной центральной штангой, см
72.5
Максимальная нагрузка
30 кг
Минимальная высота
72.4 см
Физические характеристики
Вес
2,94 кг
Описание
Штатив из углеродного волокна с головкой типа Arca обеспечивает грузоподъемность 30 кг. Имеет максимальную высоту 168,5 см, вес 30 кг. Удобство хранения и транспортировки при длине в сложенном виде 75,4 см. Шаровая головка, совместимая с Arca, имеет покрытие из дисульфида вольфрама, которое обеспечивает плавное движение шарика, сводя к минимуму залипание и скольжение, и оснащена фиксатором рычага, который затягивается на входящей в комплект быстроразъемной пластине. Пузырьковый уровень помогает поддерживать прямые горизонты при съемке, а диск управления трением встроен в большую ручку блокировки, чтобы обеспечить точный баланс веса камеры и объектива. Кроме того, комплект ножек включает запатентованную 6-кратную углеродистую точную трубку Gitzo, обеспечивающую максимальную жесткость при сохранении ее веса до абсолютного минимума.