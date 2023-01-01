Штатив Gitzo GK3533LS-83LR, Systematic Kit Series 3, с шаровой головкой
Код товара : УТ-00056619
Артикул : GK3533LS-83LR*
134 990 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Прочие особенности
Страна производства
Италия
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
ноги: карбон, головка: магниевый сплав
Максимальная высота
177 см
Пузырьковый уровень
На площадке
Регулировка силы трения
есть, раздельная по каждой оси
Длина в сложенном положении
79,5 см
Физические характеристики
Вес
2940 г
Описание
Штатив из углеродного волокна с головкой типа Arca обеспечивает грузоподъемность 28 кг. Имеет максимальную высоту 177 см, вес 2,94 кг. Удобство хранения и транспортировки при длине в сложенном виде 75,4 см. Шаровая головка, совместимая с Arca, имеет покрытие из дисульфида вольфрама, которое обеспечивает плавное движение шарика, сводя к минимуму залипание и скольжение, и оснащена фиксатором рычага, который затягивается на входящей в комплект быстроразъемной пластине. Пузырьковый уровень помогает поддерживать прямые горизонты при съемке, а диск управления трением встроен в большую ручку блокировки, чтобы обеспечить точный баланс веса камеры и объектива. Кроме того, комплект ножек включает запатентованную 6-кратную углеродистую точную трубку Gitzo, обеспечивающую максимальную жесткость при сохранении ее веса до абсолютного минимума.