Штативный комплект GK3532-82QD из карбона включает в себя штатив Mountaineer GT3532 и шаровую голову Center Ball Head GH3382QD.

Штатив Gitzo GT3532 3 серии - это 3-секционный стандартной высоты штатив из карбона, созданный для надежной поддержки профессиональных камер с объективом 300мм (до 400мм), и при этом чрезвычайно портативный. Штатив оснащен революционными более жесткими и крупными штангами Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 32.9 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем предшественники. Этот штатив станет идеальным решением для профессиональных фотографов, которым нужна устойчивость на высшем уровне и надежная поддержка вместе с легким весом для длительного исследования фотографических возможностей территории.

Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT3532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен крюком для балласта, для повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 ''и 3/8'' на верхнем диске.

Комплект также включает штатную голову Gitzo Center Ball Head GH3382QD 3 серии, самую большую штативную голову в профессиональной линейке голов. Она обеспечивает устойчивую и комфортную работу с более массивным оборудованием. Она снабжена полезными функциями, включая фрикционный контроль, расположенный внутри рукоятки-фиксатора шара. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования (на 360°) и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Быстросъемная площадка в комплекте фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой Arca-Swiss-совместимой площадкой (GS5370SD), но также подходит для всех площадок Gitzo D-профиля и большинства площадок типа Arca-Swiss от других марок.