Описание

Штатив Mountaineer GT2542 - карбоновый 4-секционный штатив, обладающий высокой прочностью и малым весом. Безопасная нагрузка в 18 кг позволяет использовать его с самыми тяжелыми комбинациями «камера / объектив», включая длиннофокусную оптику и камеры среднего формата. При этом собственный вес штатива составляет всего 1.68 кг, а максимальная высота – 168 см. Ноги штатива выполнены из карбонового волокна по новой технологии Carbon eXact, с более жесткими допусками, сочленения максимально плотно подогнаны друг к другу по диаметру, что устраняет самый минимальный люфт и делает штатив еще более прочным и устойчивым. Для повышения прочности также используются трубки большего диаметра (по сравнению с предыдущими моделями). Новые цанговые замки G-lock Ultra мягче в работе и пропускают меньше пыли и грязи внутрь: для этого каждый замок снабжен внутренним силиконовым уплотнителем.

Центральная штанга быстро переворачивается на 180° для съемки от уровня земли (в том числе – макро). Если вам неудобно управлять камерой в перевернутом положении, то можно быстро отвернуть от штанги короткий адаптер, позволяющий снимать с нижнего ракурса. Адаптер всегда остается на штативе – вы не забудете его дома и не потеряете в дороге.

GH3382QD - шаровая головка с шаром большого диаметра. При собственном весе всего 770 г, она легко удерживает фотоаппараты весом до 18 кг. Головка совместима с системой Arca Swiss, что позволяет использовать более длинные площадки для балансировки оборудования, выравнивания по нодальной точке и использования макрорельс. Головка поддерживает изменение силы трения – ослабьте сопротивление при использовании с легкой камерой или усильте при использовании с тяжелой. Отдельная рукоятка отвечает за панорамное вращение. На верхней площадке расположен пузырьковый уровень.

Комплект Gitzo Mountaineer GK2542-82QD – это прекрасный выбор для требовательных фотографов, которым необходимо только самое легкое, самое прочное и самое надежное оборудование. Штативы Gitzo отличаются высочайшим качеством изготовления и полностью соответствуют заявленным характеристикам.