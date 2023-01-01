Штатив Gitzo Mountaineer GK2542-82QD с шаровой головкой
Код товара : УТ-00021005
Артикул : GK2542-82QD
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, GH3382QD
Материал
карбоновое волокно (углепластик), алюминий, сталь
Углы наклона ног
24°, 55°, 82°
Максимальная высота
167 см (без головки), 180 см (с головкой)
Пузырьковый уровень
На головке
Высота со сложенной центральной штангой, см
140
Длина в сложенном положении
56 см (без головки), 68.5 см (с головкой)
Диаметр ног
18.7, 21.7, 25.3, 29 мм
Минимальная высота
15 см (без головки), 27 см (с головкой)
Физические характеристики
Вес
1680 г (штатив) + 770 г (головка) = 2450 г
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Штатив Mountaineer GT2542 - карбоновый 4-секционный штатив, обладающий высокой прочностью и малым весом. Безопасная нагрузка в 18 кг позволяет использовать его с самыми тяжелыми комбинациями «камера / объектив», включая длиннофокусную оптику и камеры среднего формата. При этом собственный вес штатива составляет всего 1.68 кг, а максимальная высота – 168 см. Ноги штатива выполнены из карбонового волокна по новой технологии Carbon eXact, с более жесткими допусками, сочленения максимально плотно подогнаны друг к другу по диаметру, что устраняет самый минимальный люфт и делает штатив еще более прочным и устойчивым. Для повышения прочности также используются трубки большего диаметра (по сравнению с предыдущими моделями). Новые цанговые замки G-lock Ultra мягче в работе и пропускают меньше пыли и грязи внутрь: для этого каждый замок снабжен внутренним силиконовым уплотнителем.
Центральная штанга быстро переворачивается на 180° для съемки от уровня земли (в том числе – макро). Если вам неудобно управлять камерой в перевернутом положении, то можно быстро отвернуть от штанги короткий адаптер, позволяющий снимать с нижнего ракурса. Адаптер всегда остается на штативе – вы не забудете его дома и не потеряете в дороге.
GH3382QD - шаровая головка с шаром большого диаметра. При собственном весе всего 770 г, она легко удерживает фотоаппараты весом до 18 кг. Головка совместима с системой Arca Swiss, что позволяет использовать более длинные площадки для балансировки оборудования, выравнивания по нодальной точке и использования макрорельс. Головка поддерживает изменение силы трения – ослабьте сопротивление при использовании с легкой камерой или усильте при использовании с тяжелой. Отдельная рукоятка отвечает за панорамное вращение. На верхней площадке расположен пузырьковый уровень.
Комплект Gitzo Mountaineer GK2542-82QD – это прекрасный выбор для требовательных фотографов, которым необходимо только самое легкое, самое прочное и самое надежное оборудование. Штативы Gitzo отличаются высочайшим качеством изготовления и полностью соответствуют заявленным характеристикам.