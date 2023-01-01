Штатив Gitzo Traveler GK1545T-82TQD, с шаровой головкой
Код товара : УТ-00015667
Артикул : GK1545T-82TQD
Можно в рассрочку или кредит
Расширенная гарантия Gitzo 7 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная, GH1382TQD
Материал
карбоновое волокно, магниевый сплав
Углы наклона ног
25°, 70°
Максимальная высота
163.5 см
Пузырьковый уровень
На головке
Рабочая высота головки
10.4 см (головка GH1382TQD)
Высота со сложенной центральной штангой, см
140.5
Максимальная нагрузка
10 кг
Длина в сложенном положении
42.5 см
Диаметр ног
25.3, 21.7, 18.7, 14.7 мм
Минимальная высота
32.4 см
Физические характеристики
Вес
1.45 кг: штатив 1.05 кг, головка 0.39 кг
Вес (брутто), г
1.700
Описание
Комплект из штатива Gitzo Traveler GT1545T и шаровой головки Gitzo GH1382TQD. Штативы Gitzo серии Traveler отличаются от серии Mountaineer слегка урезанным функционалом, но зато они еще легче и еще компактнее, а полезная нагрузка - точно такая же. В сложенном положении ножки поворачиваются на 180°, охватывая головку, что значительно снижает общие габариты, позволяя сэкономить место в багаже. Трубы Carbon eXact в телескопических ножках используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon), диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков Traveler G-lock обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь. В комплекте со штативом идет короткий адаптер для съемки с низкого ракурса, а также фирменный плечевой ремень.
Gitzo Traveler GT1545T - это сверхлегкий и сверхпрочный штатив, созданный специально для тех, кому нужно максимально компактное решение, сохраняющее высоту и нагрузку полноценного штатива. В отличие от серии Mountaineer здесь нет возможности быстро снять центральную штангу (Ground Level Set), а ноги имеют только 2 угла наклона вместо 3. Максимальная нагрузка осталась на том же уровне - 10 кг. Для штатива весом чуть более 1 кг это удивительно много.
Головка Gitzo GH1382TQD относится к серии Gitzo Center Ball Heads, т.е. к облегченным головкам с центральным расположением шара. От базовой версии, GH1382QD, она отличается отсутствием регулировки силы трения. Зато вес головки был снижен на 22% - до 390 г. Другие особенности:
- Покрытие шара из дисульфида вольфрама (WS₂) обеспечивает исключительную плавность вращения. Покрытие не высыхает и не стирается со временем благодаря своей высокой прочности.
- Отдельная ручка для освобождения и фиксации головки по оси панорамирования.
- Зажимное крепление позволяет использовать быстросъемные площадки разной длины, а также площадки системы Arca Swiss.
- Утонченный дизайн, отличное сочетание со штативами Gitzo Traveler и Mountaineer, небольшой вес.