Описание

Комплект из штатива Gitzo Traveler GT1545T и шаровой головки Gitzo GH1382TQD. Штативы Gitzo серии Traveler отличаются от серии Mountaineer слегка урезанным функционалом, но зато они еще легче и еще компактнее, а полезная нагрузка - точно такая же. В сложенном положении ножки поворачиваются на 180°, охватывая головку, что значительно снижает общие габариты, позволяя сэкономить место в багаже. Трубы Carbon eXact в телескопических ножках используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon), диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков Traveler G-lock обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь. В комплекте со штативом идет короткий адаптер для съемки с низкого ракурса, а также фирменный плечевой ремень.

Gitzo Traveler GT1545T - это сверхлегкий и сверхпрочный штатив, созданный специально для тех, кому нужно максимально компактное решение, сохраняющее высоту и нагрузку полноценного штатива. В отличие от серии Mountaineer здесь нет возможности быстро снять центральную штангу (Ground Level Set), а ноги имеют только 2 угла наклона вместо 3. Максимальная нагрузка осталась на том же уровне - 10 кг. Для штатива весом чуть более 1 кг это удивительно много.

Головка Gitzo GH1382TQD относится к серии Gitzo Center Ball Heads, т.е. к облегченным головкам с центральным расположением шара. От базовой версии, GH1382QD, она отличается отсутствием регулировки силы трения. Зато вес головки был снижен на 22% - до 390 г. Другие особенности: