Штатив Gitzo Mountaineer GK1542-82QD, с шаровой головкой
Код товара : УТ-00015668
Артикул : GK1542-82QD
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная, GH1382QD
Материал
карбоновое волокно, магниевый сплав
Углы наклона ног
24°, 55°, 82°
Максимальная высота
171 см
Пузырьковый уровень
На головке
Рабочая высота головки
11.2 см (головка GH1382QD)
Высота со сложенной центральной штангой, см
147
Максимальная нагрузка
10 кг
Длина в сложенном положении
65 см
Диаметр ног
25.3, 21.7, 18.7, 14.7 мм
Физические характеристики
Вес
1.78 кг: штатив 1.28 кг, головка 0.5 кг
Вес (брутто), г
2.900
Описание
Комплект из штатива Gitzo Mountaineer GT1542 и шаровой головки Gitzo GH1382QD. Обновленная серия Mountaineer («Альпинист») отличается несколькими интересными нововведениями. Трубы Carbon eXact в телескопических ножках используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon), диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков G-lock Ultra обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь. Уникальная функция Ground Level Set позволяет быстро перевести штатив в положение съемки от уровня земли: не нужны запасные адаптеры, просто отсоедините верхнюю площадку от центральной штанги и установите ее на штатив напрямую. Фиксаторы угла ножек, фиксатор центральной, площадка для штативной головки и другие детали также переработаны в целях большего удобства, надежности и прочности.
Gitzo Mountaineer GT1542 - это универсальный сверхлегкий и сверхпрочный штатив на все случаи жизни, прекрасный вариант для фотографов, проводящих много съемок на выезде, вдали от студии. Первый Gitzo Mountaineer, выпущенный в 1994 году, был вообще самым первым карбоновым фотоштативом в мире. Более 20 лет спустя Gitzo продолжает выпускать карбоновые штативы высшего качества.
Головка Gitzo GH1382QD относится к серии Gitzo Center Ball Heads, т.е. к головкам с центральным расположением шара. Среди нововведений можно отметить следующие:
- Покрытие шара из дисульфида вольфрама (WS₂) обеспечивает исключительную плавность вращения. Покрытие не высыхает и не стирается со временем благодаря своей высокой прочности.
- Новый механизм фиксации шара: большая ручка с внутренним регулятором силы трения для адаптации под оборудование разной массы.
- Отдельная ручка для освобождения и фиксации головки по оси панорамирования.
- Зажимное крепление позволяет использовать быстросъемные площадки разной длины, а также площадки системы Arca Swiss.
- Утонченный дизайн, отличное сочетание со штативами Gitzo Traveler и Mountaineer, небольшой вес.