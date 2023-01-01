Описание

Комплект из штатива Gitzo Mountaineer GT1542 и шаровой головки Gitzo GH1382QD. Обновленная серия Mountaineer («Альпинист») отличается несколькими интересными нововведениями. Трубы Carbon eXact в телескопических ножках используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon), диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков G-lock Ultra обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь. Уникальная функция Ground Level Set позволяет быстро перевести штатив в положение съемки от уровня земли: не нужны запасные адаптеры, просто отсоедините верхнюю площадку от центральной штанги и установите ее на штатив напрямую. Фиксаторы угла ножек, фиксатор центральной, площадка для штативной головки и другие детали также переработаны в целях большего удобства, надежности и прочности.

Gitzo Mountaineer GT1542 - это универсальный сверхлегкий и сверхпрочный штатив на все случаи жизни, прекрасный вариант для фотографов, проводящих много съемок на выезде, вдали от студии. Первый Gitzo Mountaineer, выпущенный в 1994 году, был вообще самым первым карбоновым фотоштативом в мире. Более 20 лет спустя Gitzo продолжает выпускать карбоновые штативы высшего качества.

Головка Gitzo GH1382QD относится к серии Gitzo Center Ball Heads, т.е. к головкам с центральным расположением шара. Среди нововведений можно отметить следующие: