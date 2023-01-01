Штативная головка Gitzo GHFG1 Fluid Gimbal
Код товара : УТ-00033933
Артикул : GHFG1
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Расширенная гарантия Gitzo: 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
2D, для видеосъемки, с жидкостным картриджем
Материал
алюминий, магниевый сплав
Регулировка силы трения
есть (по оси панорамирования)
Физические характеристики
Вес
1350 г
Вес (брутто), г
2.168
Описание
Необычная 2D головка для наблюдения за дикой природой с помощью длиннофокусной оптики. Инновационная система Whip-pan автоматически отключает систему жидкостных картриджей при широких и быстрых движениях. При медленном перемещении камеры жидкостные картриджи включаются обратно, обеспечивая исключительную плавность поворота. Задача снижения веса была одной из важнейших, ведь именно этим славятся штативы Gitzo: низким весом при исключительной прочности. GHFG1 весит всего 1350 г, что совсем немного для головки с грузоподъемностью 8 кг.
Обе оси: наклон и панорамирование, блокируются независимо друг от друга с помощью больших рукояток, которыми легко пользоваться даже в перчатках. Благодаря тому, что центр вращения обеих осей лежит примерно в той же точке, что и центр тяжести, перемещения камеры не требуют особых усилий и напряжения мышц.
Задача снижения веса была одной из важнейших, ведь именно этим славятся штативы Gitzo: низким весом при исключительной прочности. GHFG1 весит всего 1350 г, что совсем немного для головки с грузоподъемностью 8 кг.
Обратите внимание, что данная головка рассчитана именно на использование с длиннофокусной оптикой, которая устанавливается с помощью штативного адаптера. Из-за ограничения по ширине у вас не будет возможности закрепить на ней камеру через ее штативное гнездо.