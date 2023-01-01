Универсальная 3D-головка с жидкостными картриджами, которые обеспечивают идеальную плавность движения камеры. Удобна при ведении длительного наблюдения и съемки с проводкой, особенно с тяжелыми конфигурациями камер и оптики. Легка и компактна для путешествий, может с успехом использоваться для съемки видео. Пузырьковый уровень можно повернуть, когда камера поднимается вертикально. Использует быстросъемную площадку системы Arca Swiss, может использоваться с другими площадками этой системы.