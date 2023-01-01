Штативная головка Gitzo GHF3W, 3D, с жидкостными картриджами
Код товара : УТ-00035509
Артикул : GHF3W
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Расширенная гарантия Gitzo: 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D, с жидкостными картриджами
Материал
магниевый сплав
Пузырьковый уровень
На площадке
Максимальная нагрузка
13 кг
Регулировка силы трения
есть, раздельная по каждой оси
Физические характеристики
Вес
955 г
Вес (брутто), г
1.350
Описание
Универсальная 3D-головка с жидкостными картриджами, которые обеспечивают идеальную плавность движения камеры. Удобна при ведении длительного наблюдения и съемки с проводкой, особенно с тяжелыми конфигурациями камер и оптики. Легка и компактна для путешествий, может с успехом использоваться для съемки видео. Пузырьковый уровень можно повернуть, когда камера поднимается вертикально. Использует быстросъемную площадку системы Arca Swiss, может использоваться с другими площадками этой системы.