Очень легкая и компактная шаровая головка с высокой безопасной нагрузкой (до 14 кг) – прекрасный компаньон для путешествий и выездной съемки. В отличие от младшей GH1382TQD, у этой головки есть регулировка силы трения, которая помогает при использовании тяжелого оборудования. Фирменное покрытие шара из дисульфида вольфрама (WS2) обеспечивает идеальную плавность вращения без использования смазки, которая может загрязниться или высохнуть со временем. Отдельная рукоятка обеспечивает панорамирование при фиксации камеры по остальным осям. Головка совместима с площадками стандарта Arca Swiss: штатную площадку можно поменять на более длинную или L-образную модель. Пузырьковый уровень вынесен в сторону от площадки: таким образом он остается заметен даже после установки камеры.

Головка Gitzo GH1382QD рекомендуется для использования с легкими штативами Gitzo серий Traveler и Mountaineer, но также может использоваться и со штативами других производителей. Диаметр базы: 40 мм.

У головки GH1382QD есть «младшая сестра» GH1382TQD (до 11 кг) и «cтаршая» – GH3382QD (до 18 кг).

При регистрации покупки на сайте производителя на головку распространяется расширенная гарантия Gitzo сроком 5 лет.