Чехол Gitzo GC3101 предназначен для штативов семейства Mountaineer 2 и 3 серии, а также серий Leveling и Explorer. Вмещает штативы длиной до 70 см, внутренний диаметр: 14 см. Выполнен из плотного рип-стоп нейлона, устойчивого к разрыву, и дополнительно уплотнен мягкой набивкой для защиты штатива от ударов. Закрывается на молнию. Для удобства переноски есть ручки и отстегиваемый плечевой ремень.