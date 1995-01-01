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Чехол для штатива Gitzo GC3101

Код товара:УТ-00017108
Артикул:GC3101

Товар не найден

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Описание
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Описание

Чехол Gitzo GC3101 предназначен для штативов семейства Mountaineer 2 и 3 серии, а также серий Leveling и Explorer. Вмещает штативы длиной до 70 см, внутренний диаметр: 14 см. Выполнен из плотного рип-стоп нейлона, устойчивого к разрыву, и дополнительно уплотнен мягкой набивкой для защиты штатива от ударов. Закрывается на молнию. Для удобства переноски есть ручки и отстегиваемый плечевой ремень.