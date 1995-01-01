Сумка Gitzo Traveler GC2202T 2 серии — одна из наших штативных сумок, предпочитаемых фотографами, которые всегда в движении и любят путешествовать. Это решение для переноски оборудования — легкое и идеально подходит для переноски штатива Traveler. Ее регулируемый ремень обеспечивает широкий выбор настраиваемых вариантов от стандартной ручки до плечевого ремня и имеет специальную систему для свертывания и привязки лишнего ремешка. Сумка изготовлена из элегантной и износостойкой ткани рип-стоп (нейлон) в сочетании с защитным и эластичным неопреном.

GC2202T идеально подходит для штативов и комплектов Traveler: GT1545T / GK1545T-82TQD, GT2545T / GK2545T-82QD.

А также для других штативов длиной до 45 см (вместе с головкой). Внутренний диаметр: 10 см.

При регистрации покупки на сайте производителя к 2 годам стандартной гарантии можно добавить еще 3 года расширенной.