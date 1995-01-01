Сумка Gitzo Traveler GC1202T 1 серии — одна из наших штативных сумок, предпочитаемых фотографами, которые всегда в движении и любят путешествовать. Это решение для переноски оборудования — легкое и идеально подходит для штативов Traveler 0 и 1 серии. Ее регулируемый ремень обеспечивает широкий выбор настраиваемых вариантов от стандартной ручки до плечевого ремня и имеет специальную систему для свертывания и привязки лишнего ремешка. Эта чрезвычайно компактная штативная сумка изготовлена из элегантной и износостойкой ткани рипстоп в сочетании с защитным и эластичным неопреном. GC1202T идеально подходит для небольших штативов и комплектов Traveler: GT0545T / GK0545T-82TQD, GT1555T / GK1555T-82TQD.