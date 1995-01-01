Угловой держатель Gitzo G541, для центральной колоны
Код товара:УТ-00049795
Артикул:G541
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараДругое
Описание
Правый угловой держатель Gitzo G541 — это профессиональный аксессуар для штативов, который позволяет использовать центральные колонны штативов Gitzo Systematic 5 серии в качестве боковых кронштейнов. Он имеет градуированную (индексированную) базу панорамирования. Боковой кронштейн позволяет устанавливать камеру выше или ниже вершины штатива в положениях, которые могли бы быть ограничены ногами штатива. Держатель изготовлен из высококачественного устойчивого алюминия и весит 0,86 кг.