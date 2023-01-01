Боковой кронштейн Gitzo G535, редукторный
Код товара : УТ-00049790
Артикул : G535
42%
61 990 ₽
35 999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.700
Описание
Боковой кронштейн Gitzo является аксессуаром для штатива, который позволяет размещать камеры над или под вершиной штатива в 90-градусном положении, не затрудняя подвижность ног штатива. Он доступен в скользящей и редукторной версиях и включает в себя реверсивный монтажный штифт 1/4'' и 3/8''. G535 — это редукторная версия, выполненная из прочного алюминия. Для обеспечения оптимальной жесткости выберите боковой кронштейн такого же диаметра, как и внешняя секция штатива.