Описание

Боковой кронштейн Gitzo является аксессуаром для штатива, который позволяет размещать камеры над или под вершиной штатива в 90-градусном положении, не затрудняя подвижность ног штатива. Он доступен в скользящей и редукторной версиях и включает в себя реверсивный монтажный штифт 1/4'' и 3/8''. G535 — это редукторная версия, выполненная из прочного алюминия. Для обеспечения оптимальной жесткости выберите боковой кронштейн такого же диаметра, как и внешняя секция штатива.