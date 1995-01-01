Боковой кронштейн Gitzo является аксессуаром для штатива, который позволяет размещать камеры над или под вершиной штатива в 90-градусном положении, не затрудняя подвижность ног штатива. Он доступен в скользящей и редукторной версиях и включает в себя реверсивный монтажный штифт 1/4'' и 3/8''. G532 — это скользящая версия, выполненная из прочного алюминия. Для обеспечения оптимальной жесткости выберите боковой кронштейн такого же диаметра, как и внешняя секция штатива.

Вес: 510 г

Длина в ложенном виде: 45.5 см