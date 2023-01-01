Описание

Gitzo Century Traveler – один из рюкзаков, выпущенных в честь 100-летия компании Gitzo. Рюкзак для города: благодаря небольшой толщине (всего 15 см) с ним легче маневрировать в общественных местах и в транспорте. Рюкзак вмещает самое необходимое: камеру (без батарейной ручки) с 2-3 объективами, ноутбук до 15", личные вещи. Все отсеки запираются: верхний отсек и отделение для ноутбука можно закрыть на навесной замок (продается отдельно), молния отсека для камеры фиксируется на поворотный замочек. Рюкзак выполнен из прочного нейлона высокой плотности и частично из натуральной кожи премиум-выделки. Узор на кожаных элементах напоминает переплетение карбоновых волокон штативов Gitzo.

Верхнее отделение включает удобный органайзер для мелких вещей (телефон, ручки, записная книжка). Спереди предусмотрено крепление для компактного штатива (такого как Gitzo Traveler серии 1 или 0), сбоку раскладывается сетчатый карман для небольшой бутылки воды. Важные документы (такие как паспорт или банковские карты) можно положить в секретный карман на спинке. Сбоку также есть небольшой карман для крышки объектива.

При необходимости отсек с камерой извлекается, превращая Gitzo Century Traveler в стильный рюкзак на каждый день. Плотный нейлон с водоотталкивающей пропиткой защищает при попадании под легкий дождь, а для сильных ливней у рюкзака имеется отдельный чехол-дождевик черного цвета – в стиль самого рюкзака.