Описание

Рюкзак походного типа Gitzo Adventury 45L – обладатель престижной дизайнерской награды Red Dot 2018. Это большой рюкзак, который вмещает зеркальную камеру типа Canon 1D вместе с объективом 400mm f/2.8, 600mm f/4 или 800mm f/5.6. Он также подходит для размещения камеры и большого квадрокоптера типа DJI Phantom. Для ноутбука и планшета есть отдельные карманы на спинке. Верхнее отделение предназначено для личных вещей: одежды и еды. Палатку и / или туристический коврик можно закрепить снизу, спереди и на поясе есть лента типа MOLLE для крепления аксессуаров. Рюкзак сшит из прочного рип-стоп нейлона с водоотталкивающим покрытием, на случай сильного дождя имеется чехол-дождевик.

Доступ к основному отделению открывается со стороны спинки, что гарантирует дополнительную безопасность в общественных местах и на транспорте. Сама спинка выполнена из мягкого вспененного материала с ячейками и каналами для вентиляции спины. Все молнии сделаны с полиуретановой защитой от протекания. Отсек для техники при необходимости полностью извлекается, превращая Adventury 45L в комфортный туристический или повседневный рюкзак. По своим габаритам Adventury 45L с проходит по стандарту «ручной клади» для перелетов у некоторых перевозчиков (например, у Аэрофлота, всегда уточняйте требования к ручной клади заблаговременно). 2 компрессионные стяжки позволяют дополнительно сжать рюкзак при неполном наполнении, для предотвращения «болтанки» техники внутри рюкзака.

Gitzo Adventury 45L хорошо подходит для фотографов-пейзажистов и любителей фотоохоты: его вместимости вполне хватает для вылазок на 1 световой день или с ночевкой.