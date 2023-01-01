Рюкзак Gitzo Adventury 30L
Код товара : УТ-00029810
Артикул : GCB AVT-BP-30
Можно в рассрочку или кредит
Расширенная гарантия производителя 7 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Характеристики
Характеристики
Вес
2050 г
Вес (брутто), г
2.000
Вместимость
1-2 зеркальные камеры (с батарейными ручками), несколько объективов (максимальный: 300/2.8 или 400/4), вспышка + планшет + ноутбук 13" + штатив на внешнем креплении + личные вещи
Материал
рип-стоп нейлон, синтетические материалы
Размеры внутренние
47 х 28 х 17 см, отсек ноутбука: 37 х 23 х 2 см, отсек камеры: 38 х 23 х 16 см
Описание
Рюкзак походного типа Gitzo Adventury 30L – обладатель престижной дизайнерской награды Red Dot 2018. Вмещает зеркальную камеру типа Canon 1D с объективом 400mm f/4 (или объектив 500mm отдельно от камеры). Для ноутбука и планшета есть отдельные карманы на спинке. Верхнее отделение предназначено для личных вещей: одежды и еды. Палатку и / или туристический коврик можно закрепить снизу, спереди и на поясе есть лента типа MOLLE для крепления аксессуаров. Рюкзак сшит из прочного рип-стоп нейлона с водоотталкивающим покрытием, на случай сильного дождя имеется чехол-дождевик.
Доступ к основному отделению открывается со стороны спинки, что гарантирует дополнительную безопасность в общественных местах и на транспорте. Сама спинка выполнена из мягкого вспененного материала с ячейками и каналами для вентиляции спины. Все молнии сделаны с полиуретановой защитой от протекания. Отсек для техники при необходимости полностью извлекается, превращая Adventury 30L в комфортный туристический или повседневный рюкзак. По своим габаритам Adventury 30L с запасом проходит по стандарту «ручной клади» для авиаперелетов у большинства перевозчиков. 2 компрессионные стяжки позволяют дополнительно сжать рюкзак при неполном наполнении, для предотвращения «болтанки».
Gitzo Adventury 30L хорошо подходит для фотографов-пейзажистов и любителей фотоохоты: его вместимости хватает для вылазок на 1 световой день или с одной ночевкой.
При регистрации на сайте производителя на рюкзак распространяется расширенная 7-летняя гарантия Gitzo.