Описание

Рюкзак походного типа Gitzo Adventury 30L – обладатель престижной дизайнерской награды Red Dot 2018. Вмещает зеркальную камеру типа Canon 1D с объективом 400mm f/4 (или объектив 500mm отдельно от камеры). Для ноутбука и планшета есть отдельные карманы на спинке. Верхнее отделение предназначено для личных вещей: одежды и еды. Палатку и / или туристический коврик можно закрепить снизу, спереди и на поясе есть лента типа MOLLE для крепления аксессуаров. Рюкзак сшит из прочного рип-стоп нейлона с водоотталкивающим покрытием, на случай сильного дождя имеется чехол-дождевик.

Доступ к основному отделению открывается со стороны спинки, что гарантирует дополнительную безопасность в общественных местах и на транспорте. Сама спинка выполнена из мягкого вспененного материала с ячейками и каналами для вентиляции спины. Все молнии сделаны с полиуретановой защитой от протекания. Отсек для техники при необходимости полностью извлекается, превращая Adventury 30L в комфортный туристический или повседневный рюкзак. По своим габаритам Adventury 30L с запасом проходит по стандарту «ручной клади» для авиаперелетов у большинства перевозчиков. 2 компрессионные стяжки позволяют дополнительно сжать рюкзак при неполном наполнении, для предотвращения «болтанки».

Gitzo Adventury 30L хорошо подходит для фотографов-пейзажистов и любителей фотоохоты: его вместимости хватает для вылазок на 1 световой день или с одной ночевкой.

При регистрации на сайте производителя на рюкзак распространяется расширенная 7-летняя гарантия Gitzo.