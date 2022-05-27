Объектив Зенит -44m-4 58/2 (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00059759
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-05-27
Причина уценки:
Без значительных следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 124759
Штатный объектив для зеркальных малоформатных фотоаппаратов с резьбой М42.
МС Гелиос-44М-6 — это немного улучшенная версия очень распространенного объектива МС Гелиос-44М-4. Улучшение заключалось в повышении разрешающей способности.
МС Гелиос-44М-4 начал выпускаться в 1987 году и имел разрешающую способность 41/20 линий/мм, а МС Гелиос-44М-6 вышел ориентировочно в 1991 и давал уже 45/25 линий/мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.