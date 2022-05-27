Описание

Код товара: 124759

Штатный объектив для зеркальных малоформатных фотоаппаратов с резьбой М42.

МС Гелиос-44М-6 — это немного улучшенная версия очень распространенного объектива МС Гелиос-44М-4. Улучшение заключалось в повышении разрешающей способности.

МС Гелиос-44М-4 начал выпускаться в 1987 году и имел разрешающую способность 41/20 линий/мм, а МС Гелиос-44М-6 вышел ориентировочно в 1991 и давал уже 45/25 линий/мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.