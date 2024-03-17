Объектив Зенит Helios 44-3 58mm f/2 MC (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074148
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-17
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139148
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Ручная фокусировка
Система: M42, M42
Оптическая схема: 6 элементов в 4 группах
МС Гелиос 44-3 58 mm f/ 2.0 - светосильный нормальный объектив с постоянным фокусным расстоянием и мультипросветлением для 35-mm зеркальных фотоаппаратов с присоединительной резьбой M42
Через переходник устанавливается на современные цифровые зеркальные и беззеркальные камеры.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, несколько пылинок в корпусе;
Комплектация: крышки; 9012217;
Гарантия 14 дней.