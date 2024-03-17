Описание

Код товара: 139148

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Ручная фокусировка

Система: M42, M42

Оптическая схема: 6 элементов в 4 группах

МС Гелиос 44-3 58 mm f/ 2.0 - светосильный нормальный объектив с постоянным фокусным расстоянием и мультипросветлением для 35-mm зеркальных фотоаппаратов с присоединительной резьбой M42

Через переходник устанавливается на современные цифровые зеркальные и беззеркальные камеры.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, несколько пылинок в корпусе;

Комплектация: крышки; 9012217;

Гарантия 14 дней.