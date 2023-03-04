Объектив Зенит Гелиос-44 2/58 M42 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00065994
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-03-04
Причина уценки:
Оптика чистая, диафрагма матовая, без следов масла. Фокусировка плавная. На корпусе потёртости и незначительные следы использования.
3 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Ранняя версия объектива Гелиос-44 в серебристом, неокрашенном корпусе.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.