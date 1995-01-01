Объектив Зенит Гелиос 40-2H 85mm f/1.5 Nikon
Код товара : УТ-00004162
Артикул : 18501
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
67
Относительное отверстие
1/1.5
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.8 м
Угол поля зрения
28°
Конструкция объектива
6 элементов в 4 группах
Физические характеристики
Вес
800 г
Размеры
82 х 91 мм
Комплектация
Комплектация
крышка передняя, крышка задняя, чехол
Описание
Один из самых знаменитых советских объективов обрел вторую жизнь и снова выпускается в России и признан легендарным объективом зарубежными производителями. Гелиос 40–2 85 мм F/1.5 впервые был выпущен в далеком 1957 году и до сих пор остается одним из самых предпочитаемых объективов для портретной съемки. Визитной карточкой этого объектива можно назвать его уникальную пластичность картинки и узнаваемое на любом снимке размытие заднего плана (боке) при использовании диафрагмы 1,5–2.
Очень красивое и мягкое размытие фона, особенно при использовании диафрагмы 1,5, прекрасно подходит для съемки свадебных фотографий. Теплые и естественные цвета, красивое и необычное боке делает снимки очень светлыми и романтичными. Мягкость присущая этому объективу делает цвета более нежными. Используя данный объектив все работы будут отличаться не только красотой картинки, но и какой-то особой спокойностью и безмятежностью. А особенное размытие фона, которое свойственно именно Гелиос 40–2, избавит от лишней работы при обработке фото, так как фон уже будет красиво и выгодно размыт.
Описание производителя