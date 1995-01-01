Описание

Гелиос 40-2 – объектив культовый. Он был создан вскоре после завершения Великой Отечественной войны: расчет объектива был выполнен в 1950 году, в серийное производство запущен в 1957, а уже в 1958 был представлен на Всемирной выставке в Брюсселе. В качестве прообраза был использован объектив Carl Zeiss Biotar 1.5/75 1938 года. Для своего времени объектив был превосходен: отличная светосила, бритвенная резкость при закрытой диафрагме и мягкое размытие при открытой, минимум дисторсии.

Выпуск Гелиоса был прекращен вместе с концом советской эпохи, объектив был надолго забыт, однако уже в 2000-е, во время расцвета любительских цифровых зеркалок, он обрел новую жизнь. Фирменная оптика с высокой светосилой Canon, Nikon и других современных производителей стоит немалых денег, поэтому многие фотолюбители начали эксперименты с советскими объективами, доставшимися по наследству или купленными за бесценок. Благодаря своему фокусному расстоянию и большому относительному отверстию Гелиос 40-2 стал очевидным выбором для портретной съемки. Очень быстро обнаружилась и настоящая изюминка объектива, уникальное «закрученное» боке: световые пятна на фоне при открытой диафрагме получают вытянутую, овальную форму и как будто вращаются вокруг центра. Объектив стал настолько популярен, что хорошо сохранившиеся экземпляры совсем недавно продавались с рук по заоблачным ценам – и находили своих покупателей. Проанализировав положение дел, в 2012 году Красногорский завод им С.А. Зверева, решил возобновить малосерийное производство и представил первые экземпляры прошлой осенью на международной выставке Photokina 2012.

В объективе используется двухслойное просветление. Префикс «MC» в маркировку решено было не добавлять.

В линзах объективов Гелиос могут попадаться воздушные пузырьки или пылинки небольшого размера. Согласно разъяснению КМЗ (в частности, это указано в инструкции к объективу), эти инородные включения не оказывают сколько-нибудь заметного эффекта на изображение и поэтому не являются браком. Завод не принимает претензий потребителей относительно наличия воздушных пузырьков или пылинок и не обменивает эти экземпляры.