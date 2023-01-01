Кольцевой светодиодный осветитель. Может использоваться для съемки видео на мобильный телефон, а также для макияжа или создания акцентного освещения. Круглая форма создает красивые кольцевидные отсветы в глазах. Работает от USB адаптера 5В 2А (адаптер в комплект не входит) или универсальных внешних аккумуляторов с USB выходом. Цветовая температура регулируется (3 настройки) для приведения в соответствие с другими источниками света.