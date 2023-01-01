Осветитель Gauss RL001, для смартфона, Ø 16 см, 10 Вт, 3000 - 6500 К
Код товара : УТ-00048393
Артикул : RL001
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
10 Вт
Регулировка мощности, диапазон
9 уровней
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
80
Световой поток, лм
600
Угол освещения
130°
Минимальная цветовая температура, K
3000
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
от USB 5В (сетевой адаптер в комплект не входит)
Тип крепления
штативное гнездо 1/4"
Прочие характеристики
Вес
132 г (только светильник)
Вес (брутто), г
0.700
Комплектация
светильник, зажим для телефона, шаровая головка, тренога
Описание
Кольцевой светодиодный осветитель. Может использоваться для съемки видео на мобильный телефон, а также для макияжа или создания акцентного освещения. Круглая форма создает красивые кольцевидные отсветы в глазах. Работает от USB адаптера 5В 2А (адаптер в комплект не входит) или универсальных внешних аккумуляторов с USB выходом. Цветовая температура регулируется (3 настройки) для приведения в соответствие с другими источниками света.