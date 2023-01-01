Осветитель Fototrend G3 светодиодный, 12 Вт, 2900-5500К, белый
Код товара : УТ-00057612
Артикул : HAV-G3Wh
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 месяц
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
12 Вт
Дистанционное управление
Есть
Минимальная цветовая температура, K
2900
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
от универсального USB сетевого адаптера 5В 2А (не входит в комплект)
Прочие характеристики
Комплектация
осветитель с подставкой и телескопической штангой, прищепка-держатель для смартфона.
Особые характеристики
встроенное зеркало
Описание
Компактная складная светодиодная кольцевая лампа с встроенным зеркалом, телескопической штангой и регулируемым держателем для смартфона, позволяющим как настроить угол расположения устройства, так и удобно расположить смартфон по всей длине штанги лампы благодаря удобной прищепке. Встроенное в лампу зеркало великолепно подходит для нанесения макияжа. Осветитель складывается и убирается в основание, что позволяет сэкономить место на рабочем столе или взять его с собой в дорогу. Отсеки для мелочей в основании удобны и практичны. Режимы работы лампы настраиваются с помощью пульта, расположенного на USB кабеле питания.