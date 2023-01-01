Компактная складная светодиодная кольцевая лампа с встроенным зеркалом, телескопической штангой и регулируемым держателем для смартфона, позволяющим как настроить угол расположения устройства, так и удобно расположить смартфон по всей длине штанги лампы благодаря удобной прищепке. Встроенное в лампу зеркало великолепно подходит для нанесения макияжа. Осветитель складывается и убирается в основание, что позволяет сэкономить место на рабочем столе или взять его с собой в дорогу. Отсеки для мелочей в основании удобны и практичны. Режимы работы лампы настраиваются с помощью пульта, расположенного на USB кабеле питания.