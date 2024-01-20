Чехол Leica 18751 для V-LUX 30, кожаный (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072927 Артикул : б/у-ЗВ39 КС 2024-01-20/3



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Описание Код товара: 137927 Чехол Leica 18751 для V-LUX 30, кожаный Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

Комплектация: чехол, коробка.

Гарантия 90 дней.

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