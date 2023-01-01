Описание

Фильтр переменной плотности ND2 - ND400 снижает светопропускаемость на 1 - 9 ступеней экспозиции.

Нейтрально-серые фильтры переменной плотности обычно используются при съемке видео, поскольку условия освещения быстро меняются и постоянно переставлять фильтры крайне неудобно для оператора. Использование нейтрально-серого фильтра позволяет снимать с открытой диафрагмой при длительных выдержках, сохраняя плавность движения в кадре (устраняется эффект стробирования). На максимальном значении плотности фильтры ND Vario выдают артефакт в виде темного перекрестия, это является не браком, а технической особенностью всех фильтров такого типа, что следует иметь в виду. Также не рекомендуется использовать при съёмке со сверхширокоугольными и длиннофокусными объективами (менее 24 мм и более 200 мм в 35-мм эквиваленте).

Фильтр изготавливается в алюминиевой оправе. В комплекте идет футляр для хранения и переноски.