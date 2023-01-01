Описание

FUJIMI Super Slim MC-UV WP Pro – это профессиональные защитные светофильтры в тонкой алюминиевой оправе (толщина всего 5.5 мм), которая практически исключает виньетирование при съёмке с широкоугольными объективами (до 24 мм в 35-мм эквиваленте). 16-слойное просветление обеспечивает светопропускаемость на уровне 99.8%, благодаря чему бликов и ореолов при съемке с контровым светом становится меньше. Оригинальный водоотталкивающий слой препятствует образованию капель воды на светофильтре (WP) и облегчает чистку фильтра от жировых следов.

UV фильтры в основном используются как защитные, они предотвращают появление царапин и сколов на передней линзе объектива. Они не искажают цветопередачу, поэтому могут использоваться постоянно. UV фильтры также отсекают ультрафиолетовый свет, который может вызывать эффект сиреневой дымки (наиболее заметна на удаленных объектах при съемке в ясный солнечный день, на море или в горных регионах).