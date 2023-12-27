Светофильтр Fujimi Pro MC-CPL Super Slim 52mm (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072496
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-27/01
Причина уценки:
Маленькие царапины на стёклах, порвана картонная упаковка.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137402
Супер тонкие профессиональные светофильтры FUJIMI Pro отличает от обычных светофильтров наличие тонкой рамки толщиной всего 7,5 мм, что практически исключает виньетирование при съёмке с широкоугольными объективами. Фильтры серии FUJIMI Pro MC имеют двустороннее 12-слойное просветляющее покрытие, обеспечивающее почти 100% пропускание света. Так же данное покрытие делает фильтр устойчивым к повреждениям.
Поляризационные фильтры обычно применяются для повышения цветовой насыщенности и контрастности изображения, в основном – при ярком солнечном свете. При использовании под углом 90° к солнцу они позволяют лучше проработать небо и облака. Кроме того, поляризационные фильтры устраняют нежелательные блики от неметаллических поверхностей (воды, стекла, лакированных поверхностей, листвы и т.д.). Это позволяет, в частности, снимать через витрины или поверхность воды.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: фильтр, пластиковый бокс.
Гарантия от 14 до 90 дней.