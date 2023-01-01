Описание

Супер тонкие профессиональные светофильтры FUJIMI Pro отличает от обычных светофильтров наличие тонкой рамки толщиной всего 7,5 мм, что практически исключает виньетирование при съёмке с широкоугольными объективами. Фильтры серии FUJIMI Pro MC имеют двустороннее 12-слойное просветляющее покрытие, обеспечивающее почти 100% пропускание света. Так же данное покрытие делает фильтр устойчивым к повреждениям.

Поляризационные фильтры обычно применяются для повышения цветовой насыщенности и контрастности изображения, в основном – при ярком солнечном свете. При использовании под углом 90° к солнцу они позволяют лучше проработать небо и облака. Кроме того, поляризационные фильтры устраняют нежелательные блики от неметаллических поверхностей (воды, стекла, лакированных поверхностей, листвы и т.д.). Это позволяет, в частности, снимать через витрины или поверхность воды.