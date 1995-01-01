Штатив Fujimi FT28S с шаровой головой
Код товара : УТ-00038107
Артикул : 1527
4 290 ₽
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Диаметр ног
максимальный: 26 мм
Головка
шаровая, съемная
Материал
алюминий
Пузырьковый уровень
На крестовине
Физические характеристики
Вес
930 г
Описание
Универсальный алюминиевый штатив с шаровой головкой и длинной рукояткой, упрощающей видеосъёмку. Недорогой, компактный. Головка совместима с площадками стандарта Arca Swiss. Отдельная блокировка оси панорамирования позволяет легко создавать многокадровые панорамы или вращать камеру во время съемки видео. В комплекте со штативом идет чехол.
Видео
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