Штатив Fujimi FT28S с шаровой головой

0 0 отзывов Код товара : УТ-00038107 Артикул : 1527

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Все характеристики Универсальный алюминиевый штатив с шаровой головкой и длинной рукояткой, упрощающей видеосъёмку. Недорогой, компактный. Головка совместима с площадками стандарта Arca Swiss. Отдельная блокировка оси панорамирования позволяет легко создавать многокадровые панорамы или вращать камеру во время съемки видео. В комплекте со штативом идет чехол. Задать вопрос 4 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Диаметр ног максимальный: 26 мм Головка шаровая, съемная Материал алюминий Пузырьковый уровень На крестовине Физические характеристики Вес 930 г

Описание Универсальный алюминиевый штатив с шаровой головкой и длинной рукояткой, упрощающей видеосъёмку. Недорогой, компактный. Головка совместима с площадками стандарта Arca Swiss. Отдельная блокировка оси панорамирования позволяет легко создавать многокадровые панорамы или вращать камеру во время съемки видео. В комплекте со штативом идет чехол.

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