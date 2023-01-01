Недорогой и легкий штатив для фотоаппаратов начального уровня. Обеспечивает самый минимум удобств для ведения съемки с длительной выдержкой без смаза, а также видеосъемки без дрожания камеры. Головка несъемная. В комплекте со штативом идет тканевый чехол.