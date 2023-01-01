Штатив Fujimi FT10SM с 3D головкой
Код товара : УТ-00040018
Артикул : 1613
1 250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D (с тремя степенями свободы), несъемная
Материал
алюминий, пластик
Пузырьковый уровень
На головке
Физические характеристики
Вес
485 г
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Недорогой и легкий штатив для фотоаппаратов начального уровня. Обеспечивает самый минимум удобств для ведения съемки с длительной выдержкой без смаза, а также видеосъемки без дрожания камеры. Головка несъемная. В комплекте со штативом идет тканевый чехол.