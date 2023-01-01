Переходное кольцо Fujimi FRSU-5867 Step-Up, повышающее, 58-67 мм
Код товара : УТ-00062466
Артикул : 1172
390 ₽
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Описание
Повышающее кольцо Fujimi FRSU-5558 позволяет использовать светофильтры диаметром 67 мм на объективах с диаметром резьбы 58 мм. Этот аксессуар пригодится, если вы приобрели объектив с диаметром 58 мм, и у вас уже есть светофильтры 67 мм от других объективов. Благодаря использованию светофильтров большего диаметра виньетирование отсутствует, качество изображения не страдает.