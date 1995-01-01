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Держатель вспышки и зонта Fujimi FMU-3, с креплением на стойку 5/8"

Код товара:УТ-00087953
Артикул:1163

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель Fujimi FMU-3 позволяет установить накамерную вспышку и фотозонт на стандартную студийную стойку или ручную рукоятку с креплением 5/8" («палец»). Башмак вспышки зажимается в верхней колодке, а ножка зонтика заводится в отверстие чуть ниже и фиксируется винтом. Держатель позволяет наклонять вспышку с зонтом вперед и назад. Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик.

Держатель несовместим со вспышками со старым типом башмака Sony / Minolta.