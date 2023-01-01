Мини-штатив Fujimi FMT-FAT с шаровой головой и креплением для смартфона
Код товара : УТ-00037929
Артикул : 1594
1 090 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, несъемная
Материал
пластик
Максимальная высота
13 см
Длина в сложенном положении
20 см
Физические характеристики
Вес
130 г
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Настольный штатив с шаровой головкой и креплением для смартфона. Также может использоваться как рукоятка для съемки с рук. Максимальная нагрузка: 3 кг, штатив можно использовать с большинством современных фотоаппаратов, включая зеркальные полнокадровые.