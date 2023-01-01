Настольный штатив с шаровой головкой и креплением для смартфона. Также может использоваться как рукоятка для съемки с рук. Максимальная нагрузка: 3 кг, штатив можно использовать с большинством современных фотоаппаратов, включая зеркальные полнокадровые.