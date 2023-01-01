Монопод Fujimi FM333LH, алюминиевый, с опорой и видеоголовкой
Код товара : УТ-00029025
Артикул : 1530
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Характеристики
Характеристики
Головка
2D, видео
Материал
алюминий
Максимальная высота
166 см
Длина в сложенном положении
64 см
Физические характеристики
Вес
1,42 кг
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Fujimi FM333LH - алюминиевый четырехсекционный монопод с трехточечной складной опорой, укомплектованный видеоголовой. Предназначен для видео- и фотолюбителей, подходит для профессионального использования. Крепление оборудовано стандартной резьбой 1/4″. В отличие от более дорогих моноподов других производителей, здесь нет жидкостных картриджей, обеспечивающих плавность наклона и поворота камеры. Модель оснащена специальной поролоновой накладкой, что обеспечивает удобный захват и служит против соскальзывания руки в зимнее или дождливое время года. Видеоголовка имеет длинную удобную ручку, за счет чего обеспечивается плавная съемка. В комплекте чехол для переноски.
Высота съемки до 166 см. Максимальная нагрузка до 6 кг.