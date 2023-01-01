Настольный металлический держатель для микрофонов. Винт 3/8" – стандартный крепеж для большинства микрофонов и микрофонных креплений. Для предотвращения звуков, идущих от стола (стуков), рекомендуется дополнить антивибрационным подвесом. Максимальная нагрузка: 600 г.