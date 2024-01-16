Микрофонный держатель Fujimi FJUMB-00, пантограф

<





>

Код товара: УТ-00036606 Артикул: 1592 Код товара: УТ-00036606 Артикул: 1592 Тип микрофона Держатель Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Тип микрофона Держатель Описание Настольный металлический держатель для микрофонов. Винт 3/8" – стандартный крепеж для большинства микрофонов и микрофонных креплений. Для предотвращения звуков, идущих от стола (стуков), рекомендуется дополнить антивибрационным подвесом. Максимальная нагрузка: 600 г. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.