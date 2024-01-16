Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Микрофонный держатель Fujimi FJUMB-00, пантограф

  • FJUMB-001 (пантограф)
  • FJUMB-001 (пантограф)
  • FJUMB-001 (пантограф)
Код товара:УТ-00036606
Артикул:1592

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Настольный металлический держатель для микрофонов. Винт 3/8" – стандартный крепеж для большинства микрофонов и микрофонных креплений. Для предотвращения звуков, идущих от стола (стуков), рекомендуется дополнить антивибрационным подвесом. Максимальная нагрузка: 600 г.