Настольный металлический держатель для микрофонов. Винт 3/8" – стандартный крепеж для большинства микрофонов и микрофонных креплений. Для предотвращения звуков, идущих от стола (стуков), рекомендуется дополнить антивибрационным подвесом. Максимальная нагрузка: 600 г.
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