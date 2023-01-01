Микрофонный держатель Fujimi FJUMB-00, пантограф
Код товара : УТ-00036606
Артикул : 1592
910 ₽
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Характеристики
Описание
Настольный металлический держатель для микрофонов. Винт 3/8" – стандартный крепеж для большинства микрофонов и микрофонных креплений. Для предотвращения звуков, идущих от стола (стуков), рекомендуется дополнить антивибрационным подвесом. Максимальная нагрузка: 600 г.