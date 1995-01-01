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Рукоятка Fujimi FJSA-SH38, длина до 38 см, нагрузка 2.5 кг

  • FJSA-SH38, длина до 38 см, нагрузка 2.5 кг
  • FJSA-SH38, длина до 38 см, нагрузка 2.5 кг
  • FJSA-SH38, длина до 38 см, нагрузка 2.5 кг
Код товара:УТ-00023065
Артикул:1317

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Телескопическая рукоятка для выносной вспышки или светодиодной панели, для съемки на выезде. Винт 1/4" + шпигот 5/8". Удобная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват. Хорошо подходит для крупных вспышек (таких как Profoto B2) или для вспышек в сборе с софтбоксами.

Технические характеристики:

  • Максимальная длина: 38 см
  • В сложенном состоянии: 24 см
  • Диаметр труб: 23 мм
  • Вес: 230 г
  • Количество секций: 2
  • Максимальная нагрузка: 2.5 кг