Рукоятка Fujimi FJSA-SH38, длина до 38 см, нагрузка 2.5 кг
Код товара:УТ-00023065
Артикул:1317
Товар не найден
Описание
Телескопическая рукоятка для выносной вспышки или светодиодной панели, для съемки на выезде. Винт 1/4" + шпигот 5/8". Удобная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват. Хорошо подходит для крупных вспышек (таких как Profoto B2) или для вспышек в сборе с софтбоксами.
Технические характеристики:
- Максимальная длина: 38 см
- В сложенном состоянии: 24 см
- Диаметр труб: 23 мм
- Вес: 230 г
- Количество секций: 2
- Максимальная нагрузка: 2.5 кг