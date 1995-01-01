Рукоятка Fujimi FJSA-SH38, длина до 38 см, нагрузка 2.5 кг

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Код товара: УТ-00023065 Артикул: 1317 Код товара: УТ-00023065 Артикул: 1317 Телескопическая рукоятка для выносной вспышки или светодиодной панели, для съемки на выезде. Винт 1/4" + шпигот 5/8". Удобная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват. Хорошо подходит для крупных вспышек (таких как Profoto B2) или для вспышек в сборе с софтбоксами. Товар не найден Задать вопрос Описание Телескопическая рукоятка для выносной вспышки или светодиодной панели, для съемки на выезде. Винт 1/4" + шпигот 5/8". Удобная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват. Хорошо подходит для крупных вспышек (таких как Profoto B2) или для вспышек в сборе с софтбоксами. Технические характеристики: Максимальная длина: 38 см

В сложенном состоянии: 24 см

Диаметр труб: 23 мм

Вес: 230 г

Количество секций: 2

Максимальная нагрузка: 2.5 кг Видео Наш обзор

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