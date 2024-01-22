Софтбокс Fujimi FJS-2030 для накамерной вспышки (состояние new) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072958 Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-22



Задать вопрос Причина уценки: Без следов эксплуатации. 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Универсальный софтбокс для накамерной вспышки FUJIMI FJS-2030 имеет гибкую конструкцию на липучках, благодаря чему совместим практически со всеми моделями вспышек. Полупрозрачная ткань-диффузор обеспечивает высокое качество рассеивания, боковые стенки софтбокса могут использоваться в роли шторок. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : new

Гарантия 90 дней.

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