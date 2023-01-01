Описание

Набор удлинительных колец Fujimi FJMTC-SE3M используется совместно с цифровыми камерами семейства Sony E, позволяя использовать обычный объектив для съемки в жанре "макро", экономя тем самым деньги на покупку специального макро-объектива.

Металлические кольца легко монтируются на камеру, обеспечивая значительное увеличение за счет увеличения длины оптической оси.

Отсутствие электрических контактов не позволяет использовать автоматическую настройку экспозиции, фокусировки и управление диафрагмой. Набор включает в себя три кольца (9, 16, и 30 мм), которые можно комбинировать, а также два кольца-адаптера для крепления к камере и объективу.